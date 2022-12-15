На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 - во Владимире2 - в Муромском районе4 - в Ковровском районе2- в Петушинском районе1- в Кольчугинском районе3 - в Александровском районе2- в Юрьев-Польском районе5 - в Гусь-Хрустальном районе1- в Судогодском районе1 - в Киржачском районе1 - в Камешковском районе1 - в Гороховецком районе1 - в Меленковском районе2 - в Вязниковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178061случаев заболевания.