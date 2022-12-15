На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
11 - во Владимире
2 - в Муромском районе
4 - в Ковровском районе
2- в Петушинском районе
1- в Кольчугинском районе
3 - в Александровском районе
2- в Юрьев-Польском районе
5 - в Гусь-Хрустальном районе
1- в Судогодском районе
1 - в Киржачском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Меленковском районе
2 - в Вязниковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178061случаев заболевания.