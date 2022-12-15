Губернатор Александр Авдеев обещал сохранить усадебный комплекс князей Оболенских во Владимирской...

Губернатор Александр Авдеев обещал сохранить усадебный комплекс князей Оболенских во Владимирской области.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на самые важные вопросы в ходе пятой «Прямой линии» с жителями региона.Один из вопросов, от жителей села Жерехово Собинского района о спасении усадебного комплекса князей Оболенских.В прошлом году усадьба опустела, из неё выехал психоневрологический интернат. Сейчас комплекс в удовлетворительном состоянии, но если не найти нового хозяина, то он постепенно начнёт ветшать и приходить в упадок.«Уже есть несколько предложений, как можно использовать объект в будущем. Не буду пока говорить, что это за проекты, но усадьбу не бросим, обязательно позаботимся о ней»,- сообщил Адександр Авдеев