Губернатор Александр Авдеев рассказал о сложных проектах для реализации во Владимирской...

Губернатор Александр Авдеев рассказал о сложных проектах для реализации во Владимирской области.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в пятый раз провел “Прямую линию» и ответил на множество важных вопросов, касающихся разных сфер жизни. Один из важных вопросов о возможности строительства второго моста через Клязьму во Владимире«Область, к сожалению, не попала с этим проектом в планы Правительства России на ближайшие пять лет. Но это не значит, что над ним не надо работать, проводить все требующиеся изыскания и расчеты. Обязательно надо! Нужно быть готовыми подать заявки на финансирование в любой подходящий момент»,- сообщил Александр АвдеевТаких крупных проектов, к реализации которых важно подготовиться, несколько. Это и второй мост через Клязьму, и объезд Киржача, и Северный обход Владимира. Проекты сложные, с огромным финансированием, но они нужны области.