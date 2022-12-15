Власти пообещали, что ни один не останется без ответа.

На прямую линию с Александром Авдеевым поступило 269 уникальных вопросов. Они были заданы до прямого эфира в соцсетях.«Ни один не останется без ответа. Специалисты Центра управления регионом и областной администрации возьмут их на контроль», - подчеркнули в пресс-службе губернатора.Во время пятой прямой линии глава региона ответил на вопросы возведения и ремонта домов культуры, спортивных объектов, дорог, восстановления памятников архитектуры, налаживания работы общественного транспорта, решения проблем дольщиков и дефицита медиков.«Спасибо всем, кто принял участие, позвонил, прислал вопросы в социальных сетях. Всё зафиксировали. Обязательно ответим. Уверен, ещё не раз будем общаться в таком формате», - резюмировал Александр Александрович после мероприятия.