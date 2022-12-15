Как выявить грипп самостоятельно, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Как выявить грипп самостоятельно, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Грипп, ОРВИ и ковид имеют схожий набор симптомов – повышается температура, появляется озноб и кашель, а также насморк и боль в горле. Насколько они будут выражены, зависит от иммунитета заболевшего человека. О том, что воспалительный процесс находится в активной стадии, предупреждает очень высокая температура, отметил Владислав Жемчугов.По его словам, определить тип гриппа помогут тесты, которые можно приобрести в аптеках. Применять их следует на второй или третий день болезни. Конечно, необходимо будет вызывать врача, но до встречи с ним нужно начать принимать противовоспалительные препараты. Это также рекомендует эксперт.Следует помнить, что детям запрещается давать такой препарат, как аспирин. Его необходимо заменить ибупрофеном или нурофеном (свечи).Доктор медицинских наук также напомнил: сейчас продолжается сезон гриппа. Если человек здоровый, болезнь отнимет у него всего неделю.Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в Россию спустя шесть лет вернулся свиной грипп. Сильно бояться его не стоит, считает Жемчугов. Мол, штамм свиного гриппа есть во всех российских вакцинах. В беседе с иммунолог призвал россиян прививаться.Кстати, в российских больницах и поликлиниках начнут проводить бесплатные тесты на грипп, сообщает . Такое решение приняли из-за роста заболеваемости.