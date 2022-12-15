Как выбрать безопасную для здоровья ребенка игрушку на Новый Год? В преддверии праздника сотрудники...

Как выбрать безопасную для здоровья ребенка игрушку на Новый Год? В преддверии праздника сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели профилактические беседы с продавцами в магазинах игрушек.Наталья Мишина, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Должны быть указаны обязательно наименования в соответствии с техрегламентом. Дата производства, производитель обязательно должен быть указан. И если игрушка предназначена для возраста меньше трех лет, то есть графическое обозначение - старше трех лет. И также должен быть значок единого обращения таможенного союза.В игрушках для детей до 3 лет не допускается стекло, ворсовые и набивочные материалы. Игрушки должны иметь гладкую поверхность без острых, режущих краев, вмятин. Со всеми требованиями подробнее можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства проверили продукцию, на которую распространяется действие технического регламента Таможенного союза. Если есть грубые нарушения - например, отсутствие декларации, продавцам могут быть выписаны предупреждения.Светлана Афонина, специалист по маркетингу:- Стараемся сейчас перейти на наш товар. Россия. Белоруссия. Нас это всё устраивает. Здесь к документации вообще не придерешься. Здесь вообще всё есть. Товар очень хороший. Брака не то что нет, его вовсе нет. Хотим уйти немножко от китайского производителя.