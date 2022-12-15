Картины владимирских художников передадут в дар Луганскому художественному музею. Будут переданы в...

Картины владимирских художников передадут в дар Луганскому художественному музею.Будут переданы в дар 28 картин членов Владимирского областного отделения Союза художников России. Акция состоится в рамках проекта «Наши традиции», который реализуют Министерство культуры Российской Федерации и Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, сообщила пресс-служба Музея Победы.Передача картин стала возможна благодаря поддержке Владимиро-Суздальского музея-заповедника, который провел большую работу — по его инициативе сообщество владимирских художников включилось в проект, сотрудниками были отобраны самые интересные произведения искусства.Фонды луганского музея пополнят работы 28 художников-владимирцев. Среди авторов работ - и мэтры, и молодые живописцы, и графики. Так, свои картины передали народный художник России Владимир Рузин, заслуженные художники России Василий Аношин, Виктор Бычков, Михаил Кочешков, Владимир Нилов, Юрий Ткачев, Владимир Севостьянов, председатель Владимирского областного отделения Союза художников России Дмитрий Холин и другие. В основном это пейзажи, на которых изображены различные уголки владимирского края – Суздаль, Гороховец, Муром и другие города и села региона. Эти произведения наполнены светом и любовью к родной земле.«Наша организация имеет интересную историю и богатые традиции. Преломляясь через множество характеров, личностей, мироощущений, искусство Владимирской земли имеет неповторимое лицо, яркую индивидуальность, которую знают и высоко ценят далеко за пределами нашей древней земли», - рассказал председатель Владимирского областного отделения Союза художников России Дмитрий Холин.Сейчас картины находятся в Музее Победы, а уже во второй половине декабря 2022 года они будут доставлены в Луганск.