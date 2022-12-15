Изучение сметного нормирования может проводиться в дистанционном формате. Инженеры-сметчики в такой ситуации сталкиваются с трудностями из-за того, что они не привыкли к отсутствию

Изучение сметного нормирования может проводиться в дистанционном формате. Инженеры-сметчики в такой ситуации сталкиваются с трудностями из-за того, что они не привыкли к отсутствию контроля со стороны преподавателя. Другими словами, специалисты привыкли к тому, что учащийся может быть только в роли объекта обучения. Однако на дистанционных курсах вы, например, изучаете ценообразование в строительстве и сами контролируете