Сегодня Международный день чая и он точно объединяет людей всего мира!

Несмотря на то, что происхождением он из теплых стран, Россия давно славится традициями пития этого бодрящего напитка. Особенность чаепития по-русски заключалась в богатом меню, особенно в состоятельных домах. На стол подавали огромное количество угощений – выпечку, варенье, конфеты, сушки-баранки и другие лакомства. Особую роль играла и чайная посуда: доставали самое лучшее, в том числе фамильное серебро.В музее-заповеднике «Александровская слобода» есть изящная бульотка (название происходит от английского «to boil» - «кипятить, варить» или французкого «bouillir» - «кипеть»). Это набор из трех съемных частей: чайника, подставки и спиртовой горелки. Бульотки относились к семейству самоваров и служили для подогрева предварительно кипяченой воды. В XIX веке они получили широкое распространение в аристократических семьях, следующих европейскому стилю жизни. Гостям не приходилось ждать, когда поспеет самовар, бульотка всегда была наготове с постоянно горячей водой. Именно такая, необычная для нас посуда, красовалась на изысканном рождественском столе. Привозили ее в основном из Европы. Известно, что слободской раритет сделали мастера английского города Шеффилд в 1840-1850-х гг. Бульотка не раз украшала музейный зал.Когда-то чай в России был дорогим удовольствием. Сейчас черные, зеленые и другие чаи можно купить в любом магазине. А в слободской лавке продается и старинный Иван-чай, который известен на Руси около тысячи лет. Продегустировать чай с пряником можно на программах «Самовар кипит – уходить не велит!», «Целебным чаем привечаем!».Всем - вкусного чаепития сегодня и каждый день!