2022-12-15 15:25:45
2022-12-15 15:25:45
Россия
/ Тема: Министр спорта России Олег Матыцин: «Национальная премия — дань уважения спортсменам, тренерам, регионам за ту работу, которую они провели»
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(обновлено: ) Источник: www.forsmi.ru
Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил на церемонии вручения Национальной спортивной премии.
Прежде всего хочу поблагодарить гостей, участников, организаторов, всю спортивную семью России за единство, которое мы продемонстрировали и продолжаем демонстрировать, несмотря на сложности, которые были нам предложены, но которые мы, уверен, преодолели.
Я не считаю это абсолютным подведением итогов года, этапов развития российского спорта. Это дань уважения, символ признательности спортсменам, тренерам, организациям, регионам за ту работу, которую они провели и благодаря которой попали в число номинантов и благодаря которой в РФ создаются условия для занятия спортом, совершенствуется инфраструктура, готовятся кадры. В регионах реализуется очень много интересных общественных проектов. Спорт — важная часть государственной политики, мы чувствуем поддержку и внимание президента и правительства. Как единая спортивная семья и государственные и общественные организации работаем как команда.
Это еще одна возможность увидеться друг с другом, поговорить, увидеть наши достижения, гордиться ими, обмениваться опытом и с уверенностью смотреть в будущее. Я в этом не сомневаюсь, мы богатая культурой, традициями, достижениями страна. У нас огромный ресурс. Мы сегодня еще раз показали, что мы открытая страна. Мы не создаем никаких альтернативных проектов, просто даем новые возможности спортсменам, тренерам, жителями нашей страны почувствовать, что спорт — норма жизни.
Национальная премия — это дань признательности спортсменам, регионам, организациям. Пока не буду и не могу открывать секреты, кто именно будет победителем. Среди номинантов наши сильнейшие спортсмены, чемпионы олимпийских игр в Пекине и Токио, паралимпийские чемпионы. Несмотря на то, что было принято драматическое решение по неучастию нашей паралимпийской команды в Паралимпийских играх в Пекине, мы сумели организовать Паралимпийские летние и зимние игры. Среди номинантов наши известные чемпионы-паралимпийцы.
Конечно, успех спортсмена невозможен без тренера, поэтому мы будем чествовать тренеров и врачей. Очень важная, на мой взгляд, номинация — Эпоха в спорте. Мы всегда должны помнить, благодаря кому мы продолжаем славные традиции российского спорта. Все это — грани одного большого события, они подчеркивают единство нашей спортивной системы. Очень важно, что мы отмечаем лучших в организации спортивной работы в регионах, в сельской местности, лучшие спортивные инфраструктурные проекты. Все это является частью большой стратегии развития физической культуры и спорта, которая утверждена Правительством, — передает слова спортивного функционера корреспондент Сослан Гагиев.