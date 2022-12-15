15.12.2022

2022-12-15 15:25:45

Министр спорта России Олег Матыцин: «Национальная премия — дань уважения спортсменам, тренерам, регионам за ту работу, которую они провели»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил на церемонии вручения Национальной спортивной премии.



Прежде всего хочу поблагодарить гостей, участников, организаторов, всю спортивную семью России за единство, которое мы продемонстрировали и продолжаем демонстрировать, несмотря на сложности, которые были нам предложены, но которые мы, уверен, преодолели.



Я не считаю это абсолютным подведением итогов года, этапов развития российского спорта. Это дань уважения, символ признательности спортсменам, тренерам, организациям, регионам за ту работу, которую они провели и благодаря которой попали в число номинантов и благодаря которой в РФ создаются условия для занятия спортом, совершенствуется инфраструктура, готовятся кадры. В регионах реализуется очень много интересных общественных проектов. Спорт — важная часть государственной политики, мы чувствуем поддержку и внимание президента и правительства. Как единая спортивная семья и государственные и общественные организации работаем как команда.



Это еще одна возможность увидеться друг с другом, поговорить, увидеть наши достижения, гордиться ими, обмениваться опытом и с уверенностью смотреть в будущее. Я в этом не сомневаюсь, мы богатая культурой, традициями, достижениями страна. У нас огромный ресурс. Мы сегодня еще раз показали, что мы открытая страна. Мы не создаем никаких альтернативных проектов, просто даем новые возможности спортсменам, тренерам, жителями нашей страны почувствовать, что спорт — норма жизни.



Национальная премия — это дань признательности спортсменам, регионам, организациям. Пока не буду и не могу открывать секреты, кто именно будет победителем. Среди номинантов наши сильнейшие спортсмены, чемпионы олимпийских игр в Пекине и Токио, паралимпийские чемпионы. Несмотря на то, что было принято драматическое решение по неучастию нашей паралимпийской команды в Паралимпийских играх в Пекине, мы сумели организовать Паралимпийские летние и зимние игры. Среди номинантов наши известные чемпионы-паралимпийцы.



Конечно, успех спортсмена невозможен без тренера, поэтому мы будем чествовать тренеров и врачей. Очень важная, на мой взгляд, номинация — Эпоха в спорте. Мы всегда должны помнить, благодаря кому мы продолжаем славные традиции российского спорта. Все это — грани одного большого события, они подчеркивают единство нашей спортивной системы. Очень важно, что мы отмечаем лучших в организации спортивной работы в регионах, в сельской местности, лучшие спортивные инфраструктурные проекты. Все это является частью большой стратегии развития физической культуры и спорта, которая утверждена Правительством, — передает слова спортивного функционера корреспондент Сослан Гагиев.