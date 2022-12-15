Премьер-Министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание второй особой экономической зоны во Владимирской области. Соответствующие документы появились на официальном сайте Правительства

Премьер-Министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание второй особой экономической зоны во Владимирской области. Соответствующие документы появились на официальном сайте Правительства страны. Она расположится в Александровском и Киржачском районах и охватит 13 предприятий, чей совокупный объем инвестиций за 10 лет должен составить 19 млрд рублей, а штат новых сотрудников – 1 838 человек. «Главным результатом, которого