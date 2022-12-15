На территорию уже готов зайти первый инвестор.

Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ «Владимир». Об этом рассказал Александр Авдеев.«Главная задача, которая перед нами стоит, – это экономический рост. Предстоит разработка массы документов, развитие инфраструктуры в Александровском и Киржачском районах и многое другое. Мы заинтересованы в результате, поэтому уверен, что всё получится», - прокомментировал губернатор публикацию документа на сайте кабмина.Добавим, что компания «Русклимат» уже готова приступить к реализации первого инвестпроекта на территории особой экономической зоны. Ожидается, что резидентом станет завод по производству внутрипольных конвекторов.