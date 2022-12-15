Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства о создании особой экономической зоны...

Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства о создании особой экономической зоны «Владимир». Об этом сообщает губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своем официальном Telegram-канале "Авдеев. О важном":«Поздравляю всех нас с этой победой. Благодарю коллег за слаженную работу по подготовке и защите нашего проекта. Главным результатом, которого мы хотим добиться с созданием второй ОЭЗ, – экономический рост. Это ключ к повышению уровня жизни людей – постепенное увеличение зарплат в частной и бюджетной сферах, больше мер поддержки людям, больше возможностей по ремонту и строительству дорог, соцобъектов, по модернизации сферы ЖКХ. Наградой за проделанную администрацией области совместно с бизнес-сообществом работу станет - ещё больше работы...»Напомним: инициативу создания особой экономической зоны в регионе ранее одобрил председатель правительства - Михаил Мишустин. Теперь же подписано и постановление.Базовым предприятием станет технопарк «Русклимат ИКСЭл», территориально в нее войдут Владимир, Киржачский и Александровский районы. Объем инвестиций, которые планируется привлечь в проект только на первом этапе, оценивается в 18 миллиардов рублей.«Наши партнёры из ТПХ Русклимат сообщают, что первый резидент – завод по производству внутрипольных конвекторов – готов приступить к реализации своего инвестпроекта уже сегодня...» - отмечает Александр Авдеев.Фото: ГТРК "Владимир"