Молодежный совет отделения Пенсионного фонда собрал груз для бойцов из Владимирской области. В...

Молодежный совет отделения Пенсионного фонда собрал груз для бойцов из Владимирской области.В зону спецоперации в ближайшее время направят объединенный груз. Что привезут нашим землякам? И каков отклик на акцию МЫВМЕСТЕ? Расскажет Мария Платанюк.Адресаты - Защитники. Ещё одна машина направится в зону спецоперации. Груз для наших земляков собрал Молодежный совет отделения Пенсионного фонда. Откликнулись все, подчёркивает Эдуард Самединов.Эдуард Самединов, председатель молодёжного совета отделения Пенсионного фонда по Владимирской области:- Сейчас мы отгружаем спальные мешки, продукты быстрого приготовления, тушенку, сгущёнку, также тёплые вещи, вязаные шарфы, носки. Вязали эти предметы как сотрудники Пенсионного фонда, так и добровольцы со стороны пенсионеров.Впервые мы отправили с Пенсионным фондом не так давно партию гуманитарной помощи. И сейчас ребята мобилизовали все свои средства, возможности и подключили большое количество людей.Этот склад - один из тех, где аккумулируется помощь для мобилизованных, рассказывает руководитель регионального штаба движения МЫВМЕСТЕ Светлана Георгиева. Сотни коробок стекаются из всех районов. Помогают обычные жители и предприятия. Бизнес активно включился в эту работу. На его средства закуплена и новая тёплая форма. Столь нужная нашим ребятам. Она была "вверху" списка, который губернатору Александру Авдееву передал комитет солдатских семей Владимирской области.Сергей Сидорин, директор департамента предпринимательства Владимирской области:- Первые 300 комплектов мы отгрузили нашим мобилизованным, в зону ведения специальной военной операции. А на склад поступило 500 комплектов. Та форма, о которой мы говорили. С износостойкими характеристиками, еще тысяча комплектов должна поступить на следующей неделе.Земляки всех возрастов пишут письма поддержки тем, кто защищает интересы страны. В зону СВО едут и вот такие "весточки из дома". 90-ый Псалом. И строки - "Вы наши герои". Написанные детской рукой.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"