В уходящем году поддержку от города получили более 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Столица продолжает рассматривать заявки на льготные кредиты, гранты и субсидии, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В уходящем году поддержку от города получили более 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Столица продолжает рассматривать заявки на льготные кредиты, гранты и субсидии, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Самой востребованной мерой поддержки оказались льготные кредиты. Их получили более 65% процентов тех, кто обратился к городу за помощью.Процентные ставки по льготным кредитам гораздо ниже рыночных. Бизнес получил уже 7,2 тысячи таких займов.В условиях санкционного давления Москва уделяет особое внимание поддержке предприятий, которые занимаются импортозамещением, расширяют производство и создают новую продукцию, уточнила Сергунина.Столица предоставляет бизнесу субсидии и гранты на приобретение оборудование, тестирование инноваций, создание новых предприятий общественного питания. Город одобрил уже 1,3 тысячи таких заявок.В том числе благодаря мерам поддержке количество малых и средних предприятий (МСП) в Москве продолжает расти. Сегодня их более 820 тысяч – на 7% больше, чем годом ранее.В ряде отраслей субъекты малого и среднего предпринимательства замещают ушедшие с российского рынка компании, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он уточнил, что в столице работает свыше 13,7% от общего количества МСП в нашей стране.Помощь бизнесу остается одним из приоритетов для столичного правительства. В 2023 году .Город будет создавать и развивать импортозамещающие и инновационные производства, еще более благоприятные условия для туризма, предоставлять компаниям льготные займы и прочее. Средства на это предусмотрены в новом бюджете, который Мосгордума приняла в ноябре.