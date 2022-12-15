С 16 по 19 декабря молодые спортсмены из России примут участие в Российско-китайских молодёжных играх. Соревнования пройдут в китайском городе Чанчунь. Муромлянка Милена Береговенко поедет

С 16 по 19 декабря молодые спортсмены из России примут участие в Российско-китайских молодёжных играх. Соревнования пройдут в китайском городе Чанчунь. Муромлянка Милена Береговенко поедет на игры в составе команды по конькобежному спорту. Всего в этом виде спорта от нашей страны будут участвовать 18 человек. Девять парней и девять девушек. Будет разыграно пять комплектов наград-на