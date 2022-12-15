За 11 месяцев 2022 года отправлено около З5 тысяч посылок.

За 11 месяцев 2022 года сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «от вокзала к вокзалу» на Горьковской железной дороге воспользовались около 35 тысяч человек - это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.При этом около 10 тысяч человек отправляли посылки, а 25 тысяч получили бандероли.Чаще всего сервисом доставки посылок пользуются жители Нижнего Новгорода. За январь-ноябрь услугой воспользовались 8,2 тысячи человек. Из них 5,7 тысячи получали бандероли, а 2,5 тысячи – отправляли.Также сервис пользуется спросом у жителей Владимира, Кирова, Казани, Ижевска. Чаще всего отправляют документы и деловые бумаги, книги, малогабаритную бытовую и цифровую технику.Такой услугой можно воспользоваться через пункт «Экспресс-доставка» на всех крупных железнодорожных вокзалах ГЖД. Оформление занимает несколько минут. Посылки отправляют ближайшим пассажирским поездом, доставка занимает столько времени, сколько состав идет до пункта назначения.