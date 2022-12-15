Вернулись в прошлое. На дороги Владимира выехал брендированный ретро-троллейбус. В первый раз жители увидели его в 80-90-е годы прошлого столетия. Акцию организовал муниципальный перевозчик

Вернулись в прошлое. На дороги Владимира выехал брендированный ретро-троллейбус. В первый раз жители увидели его в 80-90-е годы прошлого столетия. Акцию организовал муниципальный перевозчик “Владимирпассажиртранс” в честь 100-летия со дня образования СССР. Суть в том, чтобы жители и туристы прониклись ностальгией по транспорту советских времен, а также вспомнили историю.«» Василий Никитенко, председатель городского совета ветеранов