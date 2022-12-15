Как сообщает , судно терпит бедствие в районе острова Парамушир. По данным МЧС, пострадавших среди экипажа нет. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохой видимости и сильного ..

Как сообщает , судно терпит бедствие в районе острова Парамушир. По данным МЧС, пострадавших среди экипажа нет. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохой видимости и сильного ветра.Судно местного рыболовецкого комбината с членами село на мель. Телеканал передает, что был сброшен якорь.В итоге судно опрокинулось на бок. Члены экипажа успели эвакуироваться на плот. Об этом сообщает .