16 декабря 2022 года Православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника...

16 декабря 2022 года Православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника (Безмолвника). Иоанн обладал целительским даром. Он исцелял больных силой своей молитвы. Тайные мысли людей, были для него явными. Наши предки этот день старались проводить в молчании. Никто не кричал и не пел. Люди боялись, что нечистая сила голос отнимет.Что можно делать 16 декабря 2022 года:1. Помолиться Иоанну Молчальнику, попросить о здоровье для себя и близких.2. Больше молчать, думать, осмысливать свою жизнь, свои поступки, веру, духовную жизнь.3. Нужно лечь спать как можно раньше, чтобы нечистая сила не смогла украсть голос у бодрствующего после заката солнца человека.Что нельзя делать 16 декабря 2022 года:1. Нельзя много говорить. В этот праздник полагалось меньше говорить и даже меньше писать. Тем более не рекомендуется болтать без умолку и просто так, вести разговоры ни о чём.2. Нельзя ссориться, устраивать конфликты, выяснение отношений.3. Не рекомендуется выходить на улицу после заката солнца. Причина всё та же — недобрые силы могут украсть голос.Народные приметы на 16 декабря 2022 года:Если уменьшилась вода в реках и колодцах — погода улучшится.Снегири расчирикались — ждите оттепели.Много снега — год будет урожайным.Снег ложится на мокрую землю — к неурожаю.Дрова в печке потрескивают — к морозу.Фото www.pxfuel.com