Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что жители Германии массово едут в Россию, чтобы перезимовать. Его слова приводит телеканал . Губернатор отметил, что причина вполне ..

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что жители Германии массово едут в Россию, чтобы перезимовать. Его слова приводит телеканал . Губернатор отметил, что причина вполне понятна, ведь четыре месяца аренды жилья вместе с коммунальными платежами в области для жителя какого-нибудь Дюссельдорфа будет стоить столько же, сколько на родине месяц."С конкретным немцем был разговор. Спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать", – цитирует Алиханова интернет-издание .напомнил, что еще в сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия, а следовательно и рост цен на ЖКХ.