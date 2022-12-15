Уходить на каникулы пока рано, но болеть стали больше. К середине этой недели, по сравнению с двумя прошедшими, в регионе наблюдается рост числа заболевших гриппом и ОРВИ, а также учреждений

Уходить на каникулы пока рано, но болеть стали больше. К середине этой недели, по сравнению с двумя прошедшими, в регионе наблюдается рост числа заболевших гриппом и ОРВИ, а также учреждений образования, которые вывели на карантин. Об этом журналистам сообщила директор департамента образования и молодёжной политики региона Светлана Болтунова: У нас полностью закрыты на карантин 2