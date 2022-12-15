Жительница Петушков предстанет перед судом за кражу золотой цепочки из ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Как установило следствие,

Жительница Петушков предстанет перед судом за кражу золотой цепочки из ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Как установило следствие, девушка, раскладывая товар на витрине, убрала украшение стоимостью 90 тыс. рублей в карман. Позже, находясь в подсобном помещении магазина, переложила цепочку в сумочку. Теперь обвиняемая может получить срок до двух