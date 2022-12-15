Прокуратура Владимирской области восстановила право местной жительницы на получение страховой...

Прокуратура Владимирской области восстановила право местной жительницы на получение страховой пенсии.Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом 2 группы, по вопросу неполучения ею страховой пенсии и единовременной денежной выплаты гражданам, получающим пенсию.Установлено, что заявительница с 2018 года является получателем страховой пенсии по старости, доставка которой производилась ей через кредитную организацию путём зачисления сумм на счёт.Отделением Пенсионного фонда выплата пенсии женщине приостановлена в связи с отсутствием подтверждения информации о месте ее жительства.При этом должностными лицами не приняты меры для устранения обстоятельств, влекущих приостановление выплаты пенсии, что повлекло длительное оставление пожилой женщины без гарантированных государством выплат.По результатам проверки прокуратурой в Собинский городской суд направлено исковое заявление о признании решения Пенсионного фонда незаконным.Требования прокурора судом удовлетворены, благодаря вмешательству прокуратуры пенсионерке возобновлена выплата страховой пенсии с момента приостановления, а также перечислена единовременная денежная выплата. Решением суда в пользу пожилой женщины взыскана компенсация за причиненный моральный вред.Фото www.pxfuel.com/