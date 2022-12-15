Ранее сообщалось, что МРОТ увеличится до 16 242 рублей.

Во Владимирской области прожиточный минимум вырос до 13 944 рублей. Постановление подписал Александр Авдеев. Изменения вступят в силу 1 января.Рост составляет около 3,3% или 443 рубля. Для трудоспособных владимирцев показатель достигнет 15199 рублей, для пенсионеров – 11992, для детей – 13526.Цифра используется для оценки уровня жизни, формирования бюджета и разработки социальных программ. На основе прожиточного минимума рассчитываются выплаты, пособия и пенсии.Ранее сообщалось, что МРОТ до 16 242 рублей.