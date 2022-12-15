Марокканцы проиграли, но заставили восхищаться собой.

Сборная Франции обыграла команду Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу. Итоговый счет, вроде бы, должен говорить о том, что действующие чемпионы мира спокойно прошли своих соперников, но здесь как раз тот случай, когда победа фавориту далась очень тяжело. Всему виной смелая игра африканской сборной, которая заслуживала большего, чем "сухое" поражение.Признайтесь, вы тоже ожидали припаркованного "автобуса" у ворот Яссина Буну. Конечно, а зачем изобретать велосипед, если такая стратегия давала марокканцам результат в плей-офф? Хотя будем честны: они не играли на вынос, не тянули время, не перебарщивали с грубостью. Это думающая и техничная команда, способная создать кучу проблем даже более сильному сопернику. Да, возможно, план Валида Реграги на полуфинал был разрушен из-за быстрого гола французов, но надо поаплодировать африканцам за то, что они сделали потом.Состав команды Дидье Дешама обладает сумасшедшим уровнем, большой глубиной и, что самое главное, победным опытом 2018 года. И после точного удара Тео Эрнандеса игра могла пойти по сценарию первого полуфинала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия, в котором южноамериканцы просто катком проехались по деморализованному первым голом сопернику. Марокканцы же устроили французам настоящую трепку.Классное владение мячом, качественное купирование чужих контратак, четкие передачи в финальной трети поля и грамотное коллективное движение – с таким уровнем соперничества в Катаре Дешам еще не сталкивался. Все четко выразил вратарь "трехцветных" Уго Льорис, которого цитирует beIN Sports: "Мы много страдали и ушли с поля измученными, но довольными проделанной работой. Мы получили прекрасную возможность ввести сборную Франции в историю мирового футбола. Это наш второй финал чемпионата мира подряд. Мы были сильны, нам пришлось терпеть, когда это было необходимо, не все было идеально".Кстати, если бы не Льорис, полуфинал мог пойти по совершенно другому сценарию. Сначала вратарь отразил опасный дальний удар, а потом совершил один из лучших сейвов турнира, вытащив мяч с ленточки после красивой бисиклеты. Весомая заявка на "Золотую перчатку"! Уго был великолепен, хотя в начале второго тайма казалось, что и он дрогнет – так хороши были атаки африканцев. Одна волна наступления сменяла другую. Гол назревал. Но…Решающую роль сыграла разница в уровне скамеек запасных. Французы имели более качественный резерв, способный как минимум не испортить игру. Просто для сравнения: лидеров марокканцев Юссефа Эн-Несери, Софьяна Буфаля и Нуссаира Мазрауи меняют люди из арабских чемпионатов и не самых сильных европейских команд, тогда как у французов выходит основной форвард действующего обладателя Лиги Европы франкфуртского "Айнтрахта" Рандаль Коло-Муани и ставит победную точку.Марокканцев жаль, но они и так на этом чемпионате мира прыгнули выше головы. Симпатичная сборная имеет великолепное будущее, ведь у ее руля харизматичный молодой тренер, который почувствовал вкус больших побед и который с таким талантливым поколением игроков просто обязан сделать шаг вперед. А французов уже ждет эпохальная битва с аргентинцами.