В последнее время вокруг личной жизни Ксении Собчак ходят тревожные слухи.

В последнее время вокруг личной жизни Ксении Собчак ходят тревожные слухи.Поговаривают, что в звездном семействе все не так гладко. Слухи поползли еще весной, когда журналистка уехала из страны, оставив в России Константина Богомолова. Потом, видя парочку на мероприятиях, народ замечал, что Ксения Собчак и ее муж как-то холодно и отстраненно ведут себя друг с другом.Как бы там ни было, сами супруги никак не комментируют эту информацию и, что бы не говорили, до сих пор остаются вместе. Вместе с тем режиссер продолжает находиться в хороших отношения с бывшей женой Дарьей Мороз, которую, как оказалось, любят и его родители.В одном из последних интервью актриса рассказала, как планирует отпраздновать Новый год. Как оказалось, она вместе с дочерью Анной проведет время в компании родителей режиссера. Получается, что на время праздника Богомолов-старший и его супруга съедутся с бывшей женой своего сына.Там же будет отец Дарьи Мороз, его возлюбленная Виктория Исакова, а также их дочь Варя. В общем, теперь вся семья сможет собраться вместе!"У нас такая традиция — начинать Новый год у них", – поделилась актриса.Общая дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова также планирует провести время с отцом – вместе они отправятся кататься на лыжах, пока мама будет наслаждаться тишиной в деревне. Интересно, а какие планы на Новый год у Ксении Собчак, учитывая все слухи о ее скором разводе.