Надежда Румянцева работала более чем над 100 фильмами, и во время подготовки к каждому она старалась максимально вжиться в роль.

Надежда Румянцева работала более чем над 100 фильмами, и во время подготовки к каждому она старалась максимально вжиться в роль.Например, перед съемками в своей дебютной картине "Навстречу жизни" артистка месяц ходила на завод, чтобы научиться работать со станком. Кстати, а вы знаете с каким?Надежда Румянцева не только много снималась, но и озвучивала. Например, ее голосом говорит героиня Одри Хепберн в картине "Как украсть миллион".Попробуйте пройти тест и проверьте, как хорошо вы знаете факты из биографии Надежды Румянцевой.