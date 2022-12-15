Их закупили на федеральные средства. Автобусы, по словам главы региона Александра Авдеева: «современные и надежные». Уточним, что машины отечественного производства: пазики и газели.

Их закупили на федеральные средства. Автобусы, по словам главы региона Александра Авдеева: «современные и надежные». Уточним, что машины отечественного производства: пазики и газели. Оборудованы согласно техническим регламентам и современным требованиям безопасности. В автобусах установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографы. Всего в регионе школьными автобусами ежедневно пользуются более 10 тысяч учеников 182 государственных и муниципальных