В Ангарске на нефтедобывающем предприятии утром в четверг вспыхнул пожар. Возможной причиной воспламенения оборудования МЧС называет загазованность технологической установки, пишет ..

В Ангарске на нефтедобывающем предприятии утром в четверг вспыхнул пожар. Возможной причиной воспламенения оборудования МЧС называет загазованность технологической установки, пишет интернет-издание .К ликвидации возгорания на более чем 2500 квадратных метрах приступили более 100 человек и 25 единиц техники. Об этом сообщает .Во время пожара погибли два человека, еще пятеро пострадали. По данным телеканала в настоящий момент возгорание удалось потушить.