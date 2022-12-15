А далее расскажем о взаимодействии Союза пенсионеров России и медицинской общественности. В начале...

А далее расскажем о взаимодействии Союза пенсионеров России и медицинской общественности.В начале декабря в Москве состоялся форум «Совместная работа Российского общества Союз пенсионеров России и органов власти по сохранению здоровья пожилых людей».Людмила Пискунова, специалист исполнительной дирекции Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»:- По сложившейся традиции мы ежегодно подводим итоги работы региональных отделений Союза пенсионеров России. Мы всегда на эти мероприятия приглашаем наиболее значимых партнеров для нашей деятельности.На пленарном заседании форума результатами сотрудничества с Союзом пенсионеров и планами на будущее поделился директор по медицине компании ЕЛАМЕД Алексей Иванов.Алексей Иванов, директор по медицине компании ЕЛАМЕД:- Нам важно, что активисты такой значимой для общества организации доверяют ЕЛАМЕД заботу о своем здоровье. С 1990 мы сотрудничаем с ведущими профильными научными институтами и клиниками. Ну, и результатами такой работы стали прежде всего наши флагманы – «Алмаг+» и «Алмаг-01». Все желающие могут познакомиться с ними у нас на стенде.Валентина Нарейко, Владимирская область:- И это наша основная задача, чтобы как можно больше пенсионеров мы охватили - занятиями, физическими упражнениями, потому что без физических упражнений, действительно, пойдет процесс старения быстрее.Ксения Метлина, представитель компании ЕЛАМЕД:- Оказывается, у многих посетителей форума есть какой-то из наших аппаратов, и интерес к другой технике ЕЛАМЕД. Лидером, конечно, является «Алмаг-01». Это простое, понятное решение для суставов и позвоночника.Юлия Кожурина, консультант компании ЕЛАМЕД:- Сегодняшние делегаты – активные, позитивные люди. Мы рассказываем про аппарат «Алмаг+» - современное решение для активных единомышленников, в чьей жизни нет места боли. Смотрите – это режим номер 3, его применяем в остром периоде. Регулярное курсовое применение аппаратов магнитотерапии затормаживает нарушение хрящевой ткани, сустава и позвоночника.Новые идеи и проекты — итог работы форума. И скоро они будут реализованы на практике, в том числе в общественной работе Союза пенсионеров России. Участники и организаторы форума подчеркивают, что забота о своем здоровье, как и мероприятия по обмену опытом, должны быть регулярными.