Так у 22-летнего местного жителя в октябре на приусадебном участке нашли чуть больше килограмма растений, содержащих наркотические вещества. Сам молодой человек заявил, что выращивал

Так у 22-летнего местного жителя в октябре на приусадебном участке нашли чуть больше килограмма растений, содержащих наркотические вещества. Сам молодой человек заявил, что выращивал растения для личного потребления. По той же статье был задержан и другой житель Гусь-Хрустального района. У 32-летнего мужчины в сентябре нашли «порошок» массой чуть больше одного грамма. Местные жители свою вину