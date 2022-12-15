Он обошелся бюджету в 2 млн рублей.

В Гусь-Хрустальном открылся интерактивный музей, где главное место отведено именно гранёному стакану. В Историко-художественном музее выделена специальная территория для «малого музея». Вниманию посетителей представлена коллекция стеклянных ёмкостей разных времён. Здесь собраны раритетные стаканы, стеклянная посуда оригинального дизайна. Многое подарили местные жители.На создание музея потрачено два миллиона рублей. Предполагается, что он станет местом притяжения для многих туристов.