В Селивановском районе с 10 января билеты в автобусах будут стоить 7 рублей 79 копеек с человека за километр.

В Коврове проезд в троллейбусах с 10 января подорожает до 35 рублей. Департамент цен и тарифов опубликовал о росте тарифов на перевозки общественным транспортом.Так, после новогодних каникул в городе оружейников билет на троллейбус днём будет стоить не 26, а уже 29 рублей. После 23 часов - 35 рублей.В Селивановском районе с 10 января билеты в автобусах будут стоить 7 рублей 79 копеек с человека за километр (плюс четыре рубля).О возможных изменениях цен в других городах и районах пока не сообщается.