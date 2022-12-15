Строительно-монтажные работы выполнены на 100%.

В Коврове в начале 2023 года откроется долгожданный акушерский корпус. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Строительно-монтажные работы выполнены на 100%. Ждём полной поставки оборудования. Документы находятся на госэкспертизе, вплотную этим сейчас занимаемся», - уточнил губернатор во времяНапомним, что в июне 2020 года ГБУ «Облстройзаказчик» и компания «АСГ Техно Строй» заключили договор на реконструкцию терапевтического корпуса Ковровской ЦРБ под акушерский. Стоимость контракта, по прокуратуры, превысила 805 млн рублей. Сдать объект предполагалось до 21 сентября, но что-то пошло не так. Прокуроры провели проверку и в октябре вынесли директору стройфирмы предостережение. К началу декабря недоделки устранили.Добавим, что в обновлённом медучреждении расположены отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное, центральное стерилизационное отделения, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновский кабинет.