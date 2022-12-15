Энергетики подвели итоги своей работы в уходящем году. Всего во Владимире компания «Т Плюс» обновила 17 участков тепловых сетей. Их протяженность превысила 21 километр. В том числе, за

Энергетики подвели итоги своей работы в уходящем году. Всего во Владимире компания «Т Плюс» обновила 17 участков тепловых сетей. Их протяженность превысила 21 километр. В том числе, за неполный год обновили магистральные теплосети на улицах Тракторная, Чайковского и в районе улицы Красноармейская. Новые трубы – отечественного производства и прослужат не менее 30-ти лет. Энергетики говорят