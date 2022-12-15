Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»: - Все для Победы! Новый груз для мобилизованных из...

Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»:- Все для Победы!Новый груз для мобилизованных из Владимирской области. Предприниматели региона отправят в зону СВО зимний камуфляж.- Безопасный презентКак выбрать безопасный подарок на Новый год? Сотрудники регионального Роспотребнадзора наведались в магазины игрушек.- Вспомнить всё!И новые похождения пранкера в монастыре. На предпоказе картины "Непослушник-2" побывал наш корреспондент.