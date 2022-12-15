Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Все для Победы!
Новый груз для мобилизованных из...
Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Все для Победы!
Новый груз для мобилизованных из Владимирской области. Предприниматели региона отправят в зону СВО зимний камуфляж.
- Безопасный презент
Как выбрать безопасный подарок на Новый год? Сотрудники регионального Роспотребнадзора наведались в магазины игрушек.
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И новые похождения пранкера в монастыре. На предпоказе картины "Непослушник-2" побывал наш корреспондент.