Во Владимирской области достигнут новый исторический максимум: в эксплуатацию введено 1 млн 117,5 тысяч кв.м. жилых площадей. В прошлом году этот показатель был ниже на 41,2 процента. Теперь в

Во Владимирской области достигнут новый исторический максимум: в эксплуатацию введено 1 млн 117,5 тысяч кв.м. жилых площадей. В прошлом году этот показатель был ниже на 41,2 процента. Теперь в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» наша область по показателю ввода в эксплуатацию занимает 23 место среди субъектов РФ. Ввод многоквартирных домов застройщиками региона в этом