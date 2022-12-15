16 декабря в центре города Владимира откроется каток в парке имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В программу дня открытия включены игры, розыгрыши призов, спортивная

16 декабря в центре города Владимира откроется каток в парке имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В программу дня открытия включены игры, розыгрыши призов, спортивная эстафета, встреча с Дедом Морозом и концертные номера. Каток заработает в шесть вечера. Вход для всех желающих бесплатный. Аренда ячейки — бесплатно. Прокат коньков — 200 рублей (за прокат