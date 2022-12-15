Электротранспорт забрендирован под советские времена.

К 1000-летию СССР «Владимирпассажиртранс» запустил ретро-троллейбус, стоимость проезда в котором составит четыре копейки. Об этом рассказали в горадминистрации.Электротранспорт забрендирован под советские времена. Машина будет курсировать по маршруту № 8. «Рогатый» марки «ЗиУ-9Г» восстановлен сотрудниками транспортного предприятия.В салоне установлены аутентичная билетная касса 80-х годов, а также компостеры для талонов. Звучат песни советской эпохи. Проезд оплачивается самостоятельно, опустив в кассу четыре копейки и оторвав билет, который следует сохранять до окончания поездки.«Если у пассажиров не окажется четырёх копеек, то можно проехать бесплатно», - уточнили в мэрии.Троллейбус будет ездить по городу на протяжении двух дней.