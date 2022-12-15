Пока они работают в тестовом режиме.

Во Владимире на повороте в сторону Радужного установили новые светофоры. Планируется, что они снизят аварийность на перекрёстке на Судогодском шоссе.Стоимость контракта составила два миллиона рублей. Подрядчик смонтировал Г-образные опоры, установил 12 светодиодных объектов с обратным отсчётом времени и дорожные знаки.Глава города Дмитрий Наумов добавил, что вопрос безопасности на указанном участке дороги обсуждался давно. Рассматривались разные варианты, но в итоге власти сошлись на том, что проблему решит лишь установка светофора.Сейчас он работает в тестовом режиме. Чиновники отслеживают загруженность перекрёстка.«Смотрим, как грамотно отладить движение», - подчеркнул мэр Владимира.Отметим, что средняя интенсивность трафика во всех направлениях превышает 900 машин в час и 22 тысячи в сутки.