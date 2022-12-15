Владимирцев ждут с 11 до 22 часов.

Горнолыжная трасса на Студёной горе откроется 18 декабря. Владимирцев ждут с 11 до 22 часов.На территории оборудовали скоростной спуск длиной в 300 метров, учебный склон и горки для тюбинга. На своих ватрушках кататься запрещено. Подъём в гору организуют при помощи основного и малого подъёмников.«До этого погода была не очень подходящей для катания. Вторая трасса будет открыта в районе Сновицы-Веризино. Думаю, что это произойдёт тоже очень скоро. И там, и там, конечно, надо будет провести определённые работы по созданию соответствующей инфраструктуры, но уже в эту зиму две трассы для любителей лыж будут работать», - рассказал Александр Авдеев.Организаторы запланировали анимационную программу, спортивные соревнования, вкусные угощения, сцену с ди-джеем, тёплую зону отдыха на веранде с глинтвейном и тепловыми пушками. Поблизости залит каток. На спуске будут работать инструкторы.