Новогодний троллейбус вышел на маршрут. В областном центре, по уже сложившейся традиции, начал...

Новогодний троллейбус вышел на маршрут. В областном центре, по уже сложившейся традиции, начал курсировать праздничный транспорт.Вот такой троллейбус, в гирляндах и снежинках, будет ходить все праздники по восьмому маршруту. Традиция давняя - впервые его выпустили на линию в 2013-м - по инициативе "Владимирпассажиртранса".Наряду троллейбуса соответствует и внешний вид кондуктора и водителя: они примерили образы Снегурочки и Деда Мороза.