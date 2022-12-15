Во Владимире автомобильная пробка заблокировала движение по Пекинке в сторону Москвы Автомобили...

Во Владимире автомобильная пробка заблокировала движение по "Пекинке" в сторону МосквыАвтомобили растянулись по улице Куйбышева от рынка "Тандем" до поворота на Содышку.Видео от одного из очевидцев появилось в ВК "Типичный Владимир" ."Движение по Пекинке на Москву полностью парализовано, - предупреждает он. - Пробка очень большая - даже не суйтесь. На пересечении с улицей Горького фуры все перегородили, не объехать".По предварительным данным, все началось с ДТП на улице Лакина (похоже на небольшое столкновение фуры и внедорожника) - этот участок "Пекинки" сейчас уже свободен от транспорта.Скорее всего, пробка из скопившегося на Куйбышева и дублере этой улицы в микрорайоне Веризино транспорта (здесь особенно много стоящих в два ряда фур), просто не успевает рассосаться.Информация уточняется.Фото и видео ВК "Типичный Владимир" и Яндекс.Пробки