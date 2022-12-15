Во Владимире осуждена водитель троллейбуса, врезавшегося в столб. Она признана Ленинским райсудом...

Во Владимире осуждена водитель троллейбуса, врезавшегося в столб.Она признана Ленинским райсудом виновной в ДТП на улице Гагарина и оштрафована на 10 тысяч рублей.Напомним, резонансное ДТП случилось 18 июля примерно в 13:50 на улице Гагарина. На полном ходу едущий в гору восьмой троллейбус врезался в фонарный столб. За рулём была женщина-водитель.В медучреждение доставлены 5 пассажиров. Три пассажира - они получили помощь врачей в "Красном кресте", были отправлены на амбулаторное лечение. В том числе - пожилая женщина.Гражданских исков с требованием компенсации вреда они в суд не подали.Фото и видео ГТРК "Владимир"