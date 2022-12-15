АО «Владимирпассажиртранс» 15 декабря организовало для жителей Владимира ретро-троллейбус в преддверии 100-летия со дня образования СССР. Проезд в нем стоит всего 4 копейки, сообщили в

АО «Владимирпассажиртранс» 15 декабря организовало для жителей Владимира ретро-троллейбус в преддверии 100-летия со дня образования СССР. Проезд в нем стоит всего 4 копейки, сообщили в пресс-службе мэрии. В ближайшие два дня автобус, раскрашенный в ностальгическую советскую символику, будет курсировать по кольцевому маршруту №8 современного образца. Автобус марки «ЗиУ-9Г», которые ездили по областному центру в 80-е