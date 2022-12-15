Во Владимире на Студёной горе вновь откроется горнолыжная трасса. Об этом на прямой линии сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Стоит отметить, что впервые эту тему

Во Владимире на Студёной горе вновь откроется горнолыжная трасса. Об этом на прямой линии сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Стоит отметить, что впервые эту тему затронули еще в 2006 году. Тогда появилась идея открыть Спортивно-оздоровительный горнолыжный комплекс “Студеная гора”. Было закуплено дорогостоящее оборудование, в том числе и снеговая пушка, стоимостью в 40 тысяч евро.