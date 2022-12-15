Проект региона не попал в планы кабмина РФ.

Второй мост через Клязьму во Владимире не построят в ближайшие пять лет. Проект региона не попал в планы кабмина РФ.«Это не значит, что над ним не надо работать, проводить все требующиеся изыскания и расчёты. Нужно быть готовыми подать заявку на финансирование в любой момент. Крупных проектов у нас несколько: и второй мост через Клязьму, и объезд Киржача, и Северный обход Владимира. Над всеми будем работать. Они сложные, с огромным финансированием, но нужны области», - подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что владимирские власти заказали планировки территории. Строительство путепровода планировали разбить на два этапа. Первый - возведение автомагистрали в Загородном, которая соединит Судогодское шоссе и Лунёво. Вторая стадия - смычка этого направления с площадью Фрунзе и появление самого сооружения. Протяжённость моста должна составить 3 - 3,5 километра.