Во Владимире за сутки вывезено более 2500 кубометров снега
Коммунальные службы Владимира...
Во Владимире за сутки вывезено более 2500 кубометров снега
Коммунальные службы Владимира продолжают очистку города от снега, наледи и снежной каши. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в областном центре организована круглосуточная уборка снега. Она ведется без выходных и будет проводиться до полной очистки городских магистралей от снега.
За прошедшие сутки из города вывезено более 2500 кубометров снега. Самосвалы выполнили свыше 125 рейсов.
В темное время суток снегоуборку вели 45 специализированных машин. С утра 15 декабря 71 рабочий расчищают от снега и обрабатывают песко-соляной смесью и бионордом остановки общественного транспорта, подходы к социальным объектам и пешеходным переходам. 55 коммунальных машин - тракторы, самосвалы, грейдеры, лаповые и фронтальные погрузчики, в т.ч. 16 комплексных дорожных машин муниципального «ЦУГД» - очищают от снега основные городские магистрали и тротуары и обрабатывают их противогололедными материалами. За минувшие сутки на противогололедную обработку израсходовано 512 кубометров песко-соляной смеси и 1,6 т бионорда.
Более 50 рабочих и спецтехника трех районных МКУ «Благоустройство», наряду со специалистами МКУ «ЦУГД», продолжают уборку городских общественных пространств - скверов, площадей, лестниц, детских и спортивных площадок, территорий у памятников и мемориалов.
49 городских управляющих компаний продолжают убирать снег во дворах многоквартирных домов силами 825 дворников с привлечением 73 единиц собственной и арендованной техники.
Уборка снега станет более качественной и оперативной, если не будут создаваться помехи работе снегоуборочной техники из-за неправильно припаркованных или брошенных машин вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов.
По вопросам качества уборки муниципальных территорий города Владимира и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00 и с 24.00 до 01.00).
За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.
В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки дворовых территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).
С претензиями к оперативности и качеству уборки общественных пространств можно обращаться по телефонам:
- МКУ «Благоустройство Ленинского района: 77-16-62 (в рабочее время) или 8 (900) 581-37-31 (в нерабочее время и по выходным).
- МКУ «Благоустройство Октябрьского района»: 77-10-92 (по будням с 8.00 до 16.00) или +7 (999) 776-02-87 (в вечернее время, в выходные и праздничные дни).
МКУ «Благоустройство Фрунзенского района»: 77-15-21 (по будням с 8.00 до 17.00) или +7 (920) 933-98-61 (в вечернее время, в выходные и праздничные дни).
Жители города Владимира могут сообщать в мэрию информацию о любой проблеме, связанной с городской коммунальной инфраструктурой, через интернет-портал «Владимир - это мы». На портале можно не только информировать о проблеме, но и увидеть оперативный отчет о ее решении. На 9.00 15 декабря из 13196 заявок жителей выполнены 13175. В работе находится 21 обращение, отметили в горадминистрации.
Фото: https://vladimir-city.ru/