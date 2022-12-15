Во Владимире за сутки вывезено более 2500 кубометров снега Коммунальные службы Владимира...

Во Владимире за сутки вывезено более 2500 кубометров снегаКоммунальные службы Владимира продолжают очистку города от снега, наледи и снежной каши. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в областном центре организована круглосуточная уборка снега. Она ведется без выходных и будет проводиться до полной очистки городских магистралей от снега.За прошедшие сутки из города вывезено более 2500 кубометров снега. Самосвалы выполнили свыше 125 рейсов.В темное время суток снегоуборку вели 45 специализированных машин. С утра 15 декабря 71 рабочий расчищают от снега и обрабатывают песко-соляной смесью и бионордом остановки общественного транспорта, подходы к социальным объектам и пешеходным переходам. 55 коммунальных машин - тракторы, самосвалы, грейдеры, лаповые и фронтальные погрузчики, в т.ч. 16 комплексных дорожных машин муниципального «ЦУГД» - очищают от снега основные городские магистрали и тротуары и обрабатывают их противогололедными материалами. За минувшие сутки на противогололедную обработку израсходовано 512 кубометров песко-соляной смеси и 1,6 т бионорда.Более 50 рабочих и спецтехника трех районных МКУ «Благоустройство», наряду со специалистами МКУ «ЦУГД», продолжают уборку городских общественных пространств - скверов, площадей, лестниц, детских и спортивных площадок, территорий у памятников и мемориалов.49 городских управляющих компаний продолжают убирать снег во дворах многоквартирных домов силами 825 дворников с привлечением 73 единиц собственной и арендованной техники.Уборка снега станет более качественной и оперативной, если не будут создаваться помехи работе снегоуборочной техники из-за неправильно припаркованных или брошенных машин вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов.По вопросам качества уборки муниципальных территорий города Владимира и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00 и с 24.00 до 01.00).За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки дворовых территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).С претензиями к оперативности и качеству уборки общественных пространств можно обращаться по телефонам:- МКУ «Благоустройство Ленинского района: 77-16-62 (в рабочее время) или 8 (900) 581-37-31 (в нерабочее время и по выходным).- МКУ «Благоустройство Октябрьского района»: 77-10-92 (по будням с 8.00 до 16.00) или +7 (999) 776-02-87 (в вечернее время, в выходные и праздничные дни).МКУ «Благоустройство Фрунзенского района»: 77-15-21 (по будням с 8.00 до 17.00) или +7 (920) 933-98-61 (в вечернее время, в выходные и праздничные дни).Жители города Владимира могут сообщать в мэрию информацию о любой проблеме, связанной с городской коммунальной инфраструктурой, через интернет-портал «Владимир - это мы». На портале можно не только информировать о проблеме, но и увидеть оперативный отчет о ее решении. На 9.00 15 декабря из 13196 заявок жителей выполнены 13175. В работе находится 21 обращение, отметили в горадминистрации.Фото: https://vladimir-city.ru/