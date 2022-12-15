Во Владимирской области 15 декабря выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 3 ..

Во Владимирской области 15 декабря выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Ковровском, 4 - в Юрьев-Польском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Киржачском, Суздальском и Камешковском, по 1 - в Вязниковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178024 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49433 заболевших во Владимире, 21032 - в Ковровском районе и 19232 - в округе Муром.